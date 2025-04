Zwei Menschen bei Wohnungsbrand in Glinde verletzt

Mit einem Großaufgebot war die Feuerwehr in Glinde bei Hamburg im Einsatz, um einen Wohnungsbrand zu löschen.(Symbolbild) Niklas Treppner/dpa

Glinde (dpa/mv) –

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sind am Nachmittag in Glinde (Kreis Stormarn) nach Angaben der zuständigen Feuerwehrleitstelle zwei Menschen verletzt worden. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach den Worten des Sprechers nicht.

Wie er weiter mitteilte, brach das Feuer im vierten Obergeschoss aus und erfasste dort eine Wohnung vollständig. Fünf betroffene Menschen hätten das Gebäude verlassen müssen. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst seien mit etwa 50 Kräften im Einsatz gewesen. Am späten Nachmittag sei das Feuer gelöscht gewesen. Über den Brand in der knapp 20.000 Einwohner zählenden Stadt am östlichen Rand Hamburgs hatte zunächst die «Morgenpost» berichtet.