Zwei Menschen bei Verpuffungen auf Feier verletzt

Rhauderfehn (dpa/lni) –
Bei Verpuffungen auf einer Feier im Landkreis Leer sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 41-Jähriger hatte in Rhauderfehn Benzin in eine im Garten stehende Feuertonne gekippt, wie die Polizei mitteilte. Ein 38 Jahre alter Gast kam mit Verbrennungen zweiten Grades ins Krankenhaus. Eine 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort behandelt.
Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren demnach im Einsatz. Die Polizei leitete gegen den 41-Jährigen ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.
