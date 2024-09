Zwei Menschen bei Streit in Kiel mit Messer verletzt

Kiel (dpa/lno) –

Bei einer Auseinandersetzung in Kiel sind zwei Menschen durch Messerstiche schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen waren fünf Männer am Freitag gegen 16.30 Uhr im Stadtteil Gaarden in der Nähe eines Lebensmittelgeschäfts in Streit geraten, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle sagte. Danach wurden ein 18-Jähriger und ein 26-Jähriger mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatten die «Kieler Nachrichten» berichtet.

Das Motiv der Auseinandersetzung ist noch unbekannt. Nach Angaben der Regionalleitstelle kannten sich die beiden Opfer und die drei Tatverdächtigen im Alter von 55, 27 und 16 Jahren. Die Männer sind festgenommen worden und in Gewahrsam. Die Mordkommission hat in dem Fall Ermittlungen aufgenommen.