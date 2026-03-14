Zwei Menschen bei Garagenbrand in Delmenhorst verletzt

Delmenhorst (dpa) –

Bei einem Feuer in einer Garage in Delmenhorst ist ein 53 Jahre alter Mann am Nachmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte er zusammen mit seinem 20 Jahre alten Sohn in der Garage an einem Auto geschraubt, als der Brand ausbrach. Der Sohn wurde nur leicht verletzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar.

Das Feuer beschädigte insgesamt fünf Autos, auch das Einfamilienhaus neben der Garage wurde in Mitleidenschaft gezogen, ist aber noch bewohnbar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 150.000 Euro.