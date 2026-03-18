Zwei Menschen bei einem Brand verletzt – einer schwer

Bassum (dpa/lni) –

Im Landkreis Diepholz haben sich bei einem Brand zwei Menschen verletzt, einer von ihnen schwer. Ausgebrochen war das Feuer nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Mittwoch in einem Gehöft in Bassum. Beim Eintreffen der Rettungskräfte sei ein Zimmer des Gehöfts in Brand gewesen und die Bewohner hätten sich bereits aus dem Haus retten können, allerdings nicht unverletzt. Die zwei verletzten Bewohner erlitten eine leichte beziehungsweise eine schwere Rauchgasvergiftung.

Die Ursache für das Feuer sei bisher noch unklar. Der Sachschaden werde derzeit auf ungefähr 75.000 Euro geschätzt.