Zwei Menschen bei Brand in Seniorenheim verletzt

Lübeck (dpa/lno) –

Bei einem Feuer in einem Seniorenheim in Lübeck sind am frühen Dienstagmorgen ein Bewohner und eine Mitarbeiterin verletzt worden. Neun weitere Bewohner wurden aus dem Gebäude gerettet, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie blieben unverletzt. Kurz nach Mitternacht war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache in einem Zimmer in dem Heim ausgebrochen. Eine Pflegekraft brachte den Bewohner aus dem Raum. Beide kamen verletzt in eine Klinik. Die Feuerwehr löschte den Brand.