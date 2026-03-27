Zwei Menschen bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Papenburg (dpa/lni) –

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Emsland haben zwei Menschen schwere Verletzungen erlitten. Am Donnerstagabend habe eine 40-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen in Papenburg mit ihrem Auto nach links auf die Bundesstraße 70 abbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei stieß ihr Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, dass sie übersehen hatte. In diesem wurden die 68 Jahre alte Fahrerin und ihr 70 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Die 40-Jährige blieb unverletzt.