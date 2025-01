Lehrte (dpa/lni) –

In einem Wohnhaus in Lehrte bei Hannover ist am Neujahrstag ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei habe zwei Bewohner aus dem Reihenhaus gerettet, teilte die Feuerwehr mit. Einer von ihnen sei am Abend mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Das Feuer in der ersten Etage konnten die Einsatzkräfte demnach schnell unter Kontrolle bringen. Wodurch es ausgelöst wurde, war zunächst unklar.