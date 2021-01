Zwei Männer wegen Drogenkriminalität festgenommen

Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Bei einem Einsatz zur Bekämpfung der Drogenkriminalität sind in Hamburg zwei 25 und 43 Jahre alte Männer festgenommen worden. Von Freitagnachmittag bis in die Abendstunden hinein wurden im Hamburger Süden insgesamt fünf Örtlichkeiten durchsucht, wie ein Polizeisprecher am Samstag berichtete. Dabei wurden Betäubungsmittel sichergestellt. Was genau gefunden wurde, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Die beiden Männer wurden festgenommen und vor einen Haftrichter geführt. Eine weitere Durchsuchung fand im niedersächsischen Buxtehude statt. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.

Bericht vom Hamburger Abendblatt