Zwei Männer verletzten Gäste und Polizisten vor Lokal

Nordenham (dpa/lni) –

Mit Schlägen, Tritten und einem Biss haben zwei Männer vor einem Lokal in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) mehrere Menschen verletzt, darunter auch zwei Polizeibeamte. Gegen die Tatverdächtigen wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 22 und 23 Jahre alten Männer waren im Lokal mit anderen Gästen verbal aneinandergeraten. Die Auseinandersetzung wurde draußen vor dem Lokal handgreiflich fortgesetzt.

Die beiden schlugen einem 51-Jährigen gegen den Kopf, einer 45-Jährigen traten sie in den Rücken. Einem 30-Jährigen traten sie gegen den Kopf. Er musste in einer Klinik behandelt werden. Der 23-Jährige schlug einer herbeigerufenen Polizeibeamtin ins Gesicht und biss einem Beamten in den Finger. Der Tatverdächtige muss sich daher auch wegen eines Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Er wurde in Gewahrsam genommen, ihm wurde zudem eine Blutprobe entnommen.