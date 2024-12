Zwei Männer sterben bei Verkehrsunfall in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Zwei Männer sind bei einem Autounfall in der Nacht zu Silvester in Hamburg getötet worden. Der 28 Jahre alte Fahrer und ein 23 Jahre alter Mitfahrer starben im Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der 30 Jahre alte Beifahrer wurde schwer verletzt. Er befindet sich laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Warum es zu dem Unfall auf der Kieler Straße kam, ist nicht abschließend geklärt. Die Polizei nimmt an, dass der Fahrer zu schnell fuhr. Der Wagen kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum und eine Stra­ßen­laterne. Zunächst berichteten mehrere Medien.