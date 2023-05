Zwei Männer nach Bauchschuss auf Reeperbahn verhaftet

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einer versuchten Tötung Ende April in einem Schnellimbiss auf der Reeperbahn in Hamburg-St. Pauli sind zwei Tatverdächtige verhaftet worden. Die beiden Männer (31 und 32 Jahre alt) wurden nach den Ermittlungen der Mordkommission und einem Haftbefehl in Brüssel und in Barcelona aufgegriffen, wie die Hamburger Polizei am Freitag mitteilte.

Ein 31-jähriger Mann war Ende April in einem Imbiss auf der Reeperbahn nach einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Männern durch einen Bauchschuss lebensgefährlich verletzt worden. Danach waren die Täter in einem Auto geflüchtet, eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Das Opfer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Nach der Festnahme der Männer im Ausland dauern die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen weiter an.