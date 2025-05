Zwei Männer mit Stichverletzungen – Polizei sucht Täter

Kiel (dpa/lno) –

Polizei und Staatsanwaltschaft in Kiel ermitteln wegen zwei versuchten Tötungsdelikten. Einsatzkräfte entdeckten zunächst am späten Mittwochabend im Stadtteil Gaarden einen 41-jährigen Kioskbetreiber mit einer Stichverletzung. Der Afghane sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Täter sei geflüchtet.

Während des Einsatzes sei dann in einem Kieler Krankenhaus ein weiterer verletzter Mann aufgetaucht. Der 28-jährige Bulgare gab an, er habe ebenfalls im Stadtteil Gaarden eine Stichverletzung erlitten. Auch in diesem Fall sei der Täter geflüchtet. Die Fahndung verlief in beiden Fällen ergebnislos. Die Polizei ermittelt nun, ob die beiden Taten in Verbindung stehen und welche Hintergründe sie haben. Die Ermittler hoffen auf Hinweise von Zeugen.