Männer erstochen: Verdächtiger in psychiatrischer Klinik

Hannover (dpa/lni) –

Nach dem gewaltsamen Tod zweier Männer in Hannover wird ein verdächtiger 21-Jähriger in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Ein Richter des zuständigen Amtsgerichts habe wegen psychischer Auffälligkeiten des jungen Mannes zur Tatzeit seine Unterbringung angeordnet, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover am Mittwoch. Nach den vorläufigen Obduktionsergebnissen steht auch die Todesursache der Opfer fest: Beide 45-Jährigen seien verblutet.

Die Polizei hatte noch am Dienstag, wenige Stunden nach der Tat, den 21-Jährigen gefasst, der die beiden Männer mit einer Stichwaffe tödlich verletzt haben soll. Ein 49 Jahre alter Mann wurde leicht verletzt. Untergebracht wurde der 21-Jährige zunächst nur wegen eines Falls, nämlich wegen des Angriffs auf eines der Opfer in einer Spielhalle. Zu dem zweiten Angriff vor einem Hotel liefen die Ermittlungen noch.

Zu den Angriffen kam es binnen etwa einer halben Stunde und nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt – die Polizei ging daher schnell von einem Zusammenhang aus. Die beiden Männer starben.