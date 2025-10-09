Zwei Männer durch Schüsse in Hamburg schwer verletzt

Hamburg (dpa) –

Zwei Männer sind in Hamburg-Wandsbek durch Schüsse in die Beine schwer verletzt worden. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Schützen wenig später festnehmen. «Wir gehen davon aus, dass die drei sich kannten», sagte ein Polizist vom Lagedienst am Abend. Die Schüsse seien um 19.00 Uhr in einem Gewerbeobjekt der Kornbergstraße gemeldet worden. Die Kollegen hätten dort die beiden Verletzten gefunden. Sie seien ansprechbar gewesen und in Krankenhäuser gebracht worden.

Gegen den vorläufig festgenommenen Verdächtigen wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Schusswaffe sei sichergestellt worden, sagte der Polizeisprecher. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Die Hintergründe sind noch unklar. Laut einem Bericht des «Hamburger Abendblatts» waren die drei Männer in Streit geraten.