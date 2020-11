Ein Dachschild mit der Aufschrift „Notarzt“. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Osnabrück (dpa/lni) – Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 bei Osnabrück sind zwei 32 und 43 Jahre alte Männer schwer verletzt worden. Ein Autofahrer übersah offenbar einen Stau und krachte mit hoher Geschwindigkeit in den Wagen des 32 Jahre alten Fahrers, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei wurde das Auto des 32-Jährigen und seines 43-jährigen Beifahrers gegen einen Laster geschoben. Beide Männer wurden mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.