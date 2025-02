Zwei Männer bei Angriff in Mehrfamilienhaus schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in Lübeck sind am Montag zwei Männer schwer verletzt worden. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einem Lübecker Mehrfamilienhaus sind zwei Männer schwer verletzt worden. Die beiden 36 und 31 Jahre alten Männer seien in einer Wohnung in dem Haus von einem Unbekannten angegriffen worden, teilte die Polizei mit. Gegen diesen wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Unbekannte am Montagabend an der Tür der Wohnung geklingelt, in der sich neben den beiden Geschädigten noch ein dritter, 36 Jahre alter Mann aufgehalten habe, berichtete die Polizei. Drinnen habe sich dann eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt. Dabei erlitt der 63-Jährige eine Gesichtsverletzung und der 31-Jährige zwei Stichverletzungen im Bauch und an der Schulter. Welches Tatmittel dabei verwendet wurde, ist nach Polizeiangaben bislang unklar.

Nach dem mutmaßlichen Angreifer und einem weiteren Mann, der mit dem Tatverdächtigen flüchtete, wird jetzt gesucht. Die Fahndung in der Umgebung des Tatortes und die Suche nach dem Tatwerkzeug blieben nach Polizeiangaben zunächst erfolglos.