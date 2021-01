Zwei Männer attackieren Paar an Bushaltestelle

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – Ein Mann und seine Freundin sind an einer Bushaltestelle in Bremen von zwei unbekannten Männern attackiert worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren der 45-Jährige und seine 39-jährige Freundin als Fahrgäste unterwegs. Der Mann wies den Busfahrer auf einen Passagier ohne Mund-Nasen-Schutz hin, woraufhin dieser den Betroffenen darauf aufmerksam machte. Der junge Mann setzte eine Maske auf und verließ den Bus. Als das Paar wenig später ausstieg, wurde es von zwei jungen Männern angegriffen. Der Mann wurde mit Faustschlägen und einem Schlagstock am Kopf getroffen, während seine Partnerin mit einem Messer bedroht wurde.

Die Täter flüchteten anschließend zurück in den Bus. Bei ihnen handele es sich mutmaßlich um Freunde des zuvor ausgestiegenen jungen Mannes, hieß es. Der 45 Jahre alte Mann erlitt bei der Tat am Samstagabend leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Polizeimitteilung