Zwei leichtverletzte Polizisten bei Verkehrskontrolle

Kiel (dpa/lno) –

Zwei Polizisten haben während einer Verkehrskontrolle in Kiel leichte Verletzungen erlitten. Am Mittwochmittag hielten die Beamten im Stadtteil Gaarden ein Auto an und stellten fest, dass der Fahrer keinen Führerschein hat, wie die Polizei mitteilte. Zudem schien der 29-Jährige Drogen genommen zu haben, hieß es.

Als die Polizisten den Autofahrer für eine Blutprobe mit auf die Wache nehmen wollten, kamen demnach mehrere Menschen aus einer Bar, begannen zu filmen und solidarisierten sich mit dem Mann. Daher wurden die Beamten vor Ort laut eigenen Angaben von weiteren Polizisten unterstützt.

Der Fahrer wehrte sich daraufhin gegen die Beamten. Ebenso griff ein 18 Jahre alter Mann, der aus der Bar kam, die Einsatzkräfte an, wodurch zwei Polizisten leicht verletzt wurden, hieß es weiter.

Den 29 Jahre alten Autofahrer erwarte nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Führerscheins und unter Drogeneinfluss, sowie wegen des Angriffs auf Polizisten. Er musste schließlich der Polizei zufolge eine Blutprobe abgeben und saß mehrere Stunden in Gewahrsam.

Ebenso könne der Jugendliche aus der Bar mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Angriffs auf Beamten und einer Straftat nach dem Kunsturheberrecht rechnen, da er Videos von der Kontrolle ins Internet geladen haben soll.