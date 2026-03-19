Zwei Leichtverletzte bei Kollision von Lkw und Hafenbahn

Hamburg (dpa/lno) –

Bei dem Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Güterzug der Hafenbahn sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Am Nachmittag war es beim Rangieren am Köhlbranddeich zu der Kollision gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Beim Einweisen des rückwärts fahrenden Zuges sei der Lkw durch die tiefstehende Sonne übersehen worden. Die beiden Leichtverletzten konnten vor Ort behandelt werden und mussten nicht in ein Krankenhaus. Zuvor berichtete das «Hamburger Abendblatt».