Zwei Lastwagen kollidieren: Mann lebensgefährlich verletzt

Marl (dpa/lni) – Ein Mann ist beim Zusammenprall zweier Lastwagen auf der Bundesstraße 51 bei Marl (Landkreis Diepholz) lebensgefährlich verletzt worden. Der 48 Jahre alte Lkw-Fahrer kam aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Sein Beifahrer wurde schwer verletzt. Der 49 Jahre alte Fahrer des zweiten Lkws blieb unverletzt. Die Bundesstraße wurde für mehrere Stunden voll gesperrt.

