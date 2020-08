Zwei Kitesurfer aus Nordsee gerettet

St. Peter-Ording (dpa/lno) – Rettungskräfte haben zwei Kitesurfer aus der Nordsee vor St. Peter-Ording gerettet. An Aktion waren unter anderem ein Rettungshubschrauber, die Freiwillige Feuerwehr und die DLRG beteiligt, wie ein DLRG-Sprecher am Montag mitteilte. Hintergrund der Aktion am Sonntagabend war der missglückte Versuch eines Kitesurfers, einer Kitesurferin in einer Notlage zu helfen. Letztendlich trieben beide in südliche Richtung auf das Meer hinaus, so dass die an Land gebliebenen Begleiter den Notruf wählten. Die «Husumer Nachrichten» hatten zuvor darüber berichtet.