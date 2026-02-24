Zwei Jungen in Barßel vermisst – Suche läuft weiter

Barßel (dpa) –

Nach dem Verschwinden zweier Jungen im niedersächsischen Barßel im Landkreis Cloppenburg sucht die Polizei weiter nach den Kindern. Sie seien bislang nicht gefunden worden, sagte ein Sprecher. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es derzeit nicht. Die Ermittlungen würden auf eventuelle familiäre Hintergründe ausgeweitet.

Die beiden Cousins kamen nicht beim Fußballtraining an

Der Zehnjährige und sein neunjähriger Cousin wollten nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr zu einem etwa einen Kilometer entfernten Fußballtraining gehen. Dort kamen sie jedoch nicht an. Die beiden Jungen wohnen seit 2025 in einer Wohngruppe in Barßel, ein Nachzug der in Afghanistan lebenden Eltern war bisher nicht möglich. Etwaige verwandtschaftliche Kontakte im europäischen Ausland sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen, wie es weiter hieß.

Suche wird seit dem Morgen fortgesetzt

Einsatzkräfte suchten die ganze Nacht über intensiv nach den Jungen, dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Maßnahmen seien am Dienstag fortgesetzt worden. Die Suche konzentrierte sich auf den Bereich Barßel und Barßelermoor. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta habe ein Großaufgebot an Einsatzkräften eingesetzt.

Parallel im Hintergrund geführte polizeiliche Ermittlungen sowohl im Umfeld der Wohngruppe als auch im familiären Kontext schließen nach derzeitigem Ermittlungsstand eine akute Gefährdung aus. Vielmehr ist derzeit davon auszugehen, dass sich beide Kinder nicht mehr im Bereich Barßel aufhalten.

Anhaltspunkte für ein Verbrechen liegen bislang nicht vor

Anhaltspunkte für eine Straftat, die einen Aufenthalt der Kinder erklären könnten, lägen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor. Beide Jungen haben den Angaben nach kurze braune Haare und braune Augen. Der Zehnjährige trug nach Polizeiangaben unter anderem eine dunkle Jacke und eine gelbe Warnweste. Sein jüngerer Cousin war demnach mit einer silber- oder graufarbenen Jacke und ebenfalls mit einer Warnweste bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg entgegen.