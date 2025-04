Zwei junge Menschen sterben bei Unfall in Ostfriesland

Rhauderfehn (dpa/lni) –

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Rhauderfehn und Langholt im ostfriesischen Landkreis Leer sind zwei junge Menschen ums Leben gekommen. Ein 21 Jahre alter Mann habe am Ostersonntagabend in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei mit. Anschließend sei sein Fahrzeug gegen einen Baum geprallt. Dabei kamen die Beifahrer – eine 20 Jahre alte Frau und ein 23 Jahre alter Mann – ums Leben. Sie starben den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle. Der 21-jährige Unfallfahrer sei schwer verletzt worden.