Zwei junge Marokkaner von Unbekanntem mit Messer bedroht

Heiligenhafen (dpa/lno) – Ein Unbekannter hat in Heiligenhafen zwei 23 Jahre alte Marokkaner beleidigt und mit einem Messer bedroht. Der Mann habe ein Klappmesser aus seiner Hosentasche gezogen und es bedrohlich in Richtung der beiden jungen Männer gehalten, teile die Polizei am Montag mit. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben bereits am Freitag vor einem Einkaufsmarkt in Heiligenhafen. Nach der Tat verschwand der Mann, der zwischen 30 und 40 Jahre sein soll, in einem schmalen Gang neben dem Markt. Was genau der Mann zu den beiden 23-Jährigen gesagt habe, sei nicht klar, da sie nicht alles verstanden hätten, sagte ein Polizeisprecher.

Pressemitteilung der Polizei