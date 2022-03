Zwei junge Männer nach Überfall auf Tankstelle festgenommen

Appen (dpa/lno) –

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Appen (Kreis Pinneberg) sind ein 18-Jähriger aus Ahrensburg und ein 19-Jähriger aus Bad Oldesloe festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden sollen laut Polizei am Freitagabend eine Verkäuferin mit einem Messer bedroht haben und mit Bargeld im dreistelligen Wert geflohen sein.

Bei der Fahndung bemerkten Beamte ein Auto, das nach Auftauchen der Polizei mit 150 Kilometern pro Stunde Richtung Holm davonfuhr. Wie sich herausstellte, saßen in dem Wagen die mutmaßlichen Täter. In einer Sackgasse konnten die Polizisten den jungen Männern den Weg versperren und sie festnehmen. In dem Fahrzeug befanden sich nach Polizeiangaben das Bargeld und Kleidung des Überfalls. Der polizeilich bekannte 18-Jährige kam wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft. Der 19 Jährige wurde aus Mangel an Haftgründen entlassen.