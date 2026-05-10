Zwei Jugendliche bei Schlägerei vor Disco verletzt

Einbeck (dpa/lni) –

Bei einem Streit vor einer Disco in Einbeck im Landkreis Northeim sind zwei Jugendliche verletzt worden. Zunächst sei ein 17-Jähriger mit zwei weiteren Jugendlichen in der Disco in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Draußen vor dem Club schlugen die beiden dann auf den 17-Jährigen ein. Er und seine gleichaltrige Freundin, die ihm helfen wollte, wurden leicht verletzt.

Die Täter flüchteten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall in der Nacht auf Sonntag beobachtet haben.