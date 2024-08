Zwei Jahre nach VfL-Gespräch: Kompany-Debüt in Wolfsburg

Gibt sein Debüt als Bundesligaa-Trainer am Sonntag in Wolfsburg: Der neue Bayern-Coach Vincent Kompany. Sven Hoppe/dpa

Wolfsburg (dpa) –

Sein erstes Spiel als Bundesliga-Trainer des FC Bayern München wird Vincent Kompany am Sonntag ausgerechnet in Wolfsburg bestreiten. Bei dem Volkswagen-Club war der 38 Jahre alte Belgier vor zwei Jahren als Nachfolger von Florian Kohfeldt im Gespräch. Nach einem Bericht der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung» kam es 2022 sogar zu einem Treffen zwischen Kompany und dem damaligen Wolfsburger Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke.

Der VfL entschied sich seinerzeit für Niko Kovac, der wiederum im März von Ralph Hasenhüttl abgelöst wurde. Auch den Österreicher verbindet aus seiner Zeit in England eine Geschichte mit Kompany.

«Er war ein großartiger Fußballer und hat bei ManCity Legendenstatus», sagte Hasenhüttl bei seiner Pressekonferenz zum ersten Bundesliga-Spiel gegen die Bayern (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN). «Ich habe ein paar Spieler in Southampton gehabt, die dann unter ihm bei Burnley gespielt haben. Die sind dorthin gewechselt und haben unter ihm eine sehr gute Entwicklung genommen.» Dazu gehört unter anderem der Nigerianer Nathan Tella, der jetzt für den deutschen Meister Bayer Leverkusen spielt.

Hasenhüttl freut sich auf das Bayern-Spiel («Wir sind heiß darauf») und hat schon jetzt großen Respekt vor Kompanys Arbeit in München. «Ich glaube, dass sie bis jetzt ein sehr gutes Bild abliefern», sagte der 57-Jährige. «Er hat in der Vorbereitung schon aufblitzen lassen, wohin es mit seiner Mannschaft gehen soll. Das ist schon sehr lebendig, was sie machen.»