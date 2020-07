Zwei historische Reetdachhäuser brennen nieder

Klein Nordende (dpa/lno) – Ein Brand hat in der Nacht zum Samstag zwei Reetdachhäuser im Kreis Pinneberg zerstört. Eines der Häuser in Klein Nordende sei ein Wohnhaus, das andere Gebäude ein Stall gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Bei den Löscharbeiten habe es Schwierigkeiten mit der Löschwasserversorgung gegeben, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. An beiden Gebäuden entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gebäude standen nach Angaben der Feuerwehr bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand.