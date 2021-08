Zwei Handwerker bei Feuer in Grundschule verletzt

Rhauderfehn (dpa/lni) – Bei einem Brand in einer Grundschule in der ostfriesischen Gemeinde Rhauderfehn (Kreis Leer) sind zwei Menschen verletzt worden. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, handelte es sich um zwei Handwerker, die mit Bauarbeiten in der Schule im Ortsteil Collinghorst beschäftigt waren. Die Verletzten kamen mit Rauchgasvergiftungen in eine Klinik.

Das genaue Ausmaß des Feuers war zunächst noch unklar. Laut Feuerwehr waren mehrere Teile des Gebäudekomplexes betroffen. Rund 100 Einsatzkräfte umliegender Wehren waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Wie es zu dem Brand am Montagmittag kam, war nicht klar.

