Zwei Hamburger Vereine zur Halbzeit vorn

Kiel (dpa/lno) –

Die Segel-Bundesliga geht zur Saisonhalbzeit mit zwei Hamburger Vereinen an der Spitze in die Sommerpause. Bei der dritten von sechs Liga-Regatten in der 13. Saison konnten die Tabellenführer vom Norddeutschen Regatta Verein an der Alster ihre Führung vor dem Mühlenberger Segel-Club an der Elbe ausbauen.

«Ich freue mich sehr, dass wir weiter auf Kurs Meisterschale segeln», sagte NRV-Steuermann Tobias Schadewaldt in Kiel. Der Olympia-Elfte von 2012 und erfolgreichste Liga-Steuermann seines Vereins hatte sein Comeback nach eineinhalbjähriger Babypause am Pfingstwochenende auf der Kieler Innenförde mit einem Sieg zelebriert.

Die siebenmaligen Rekordmeister vom NRV holten über Pfingsten in Kiel bereits den zweiten Liga-Sieg in Folge. Die Titelverteidiger vom Mühlenberger Segel-Club, die im vergangenen Jahr erstmals die Vereinsmeisterschaft der deutschen Segel-Clubs gewannen, kamen vor Kiel auf Platz vier, haben im Kampf um die Meisterschaft zur Halbzeit bei neun Punkten auf dem Liga-Konto fünf Zähler Rückstand auf die starke Alster-Konkurrenz.

Der Sommerpause folgt vom 8. August bis zum 1. November die zweite Bundesliga-Halbzeit mit drei weiteren Regatten in Berlin. Um den DSL-Pokal wird am 8. und 9. November beim Berliner Yacht-Club auf dem Wannsee gesegelt.