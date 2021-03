Zwei Hamburger Lottospieler mit jeweils sechs Richtigen

Gleich zwei Lottospieler haben bei der jüngsten Ziehung sechs Richtige getippt und jeweils mehr als 860.000 Euro gewonnen. Foto: Inga Kjer/dpa/Illustration

Hamburg (dpa/lno) – Gleich zwei Lottospieler aus Hamburg haben bei der jüngsten Ziehung sechs Richtige getippt und jeweils mehr als 860 000 Euro gewonnen. Das gab Lotto Hamburg am Montag bekannt. Ein dritter Gewinn in gleicher Höhe ging nach Thüringen. Die Gewinnklasse 1 – sechs Richtige plus Superzahl – blieb unbesetzt. Die beiden Sieger-Tippscheine seien am Freitag in verschiedenen Annahmestellen in Hamburg-Eimsbüttel abgegeben worden, sagte eine Sprecherin von Lotto Hamburg. Es sei sehr selten, dass gleich zwei Hochgewinne nach Hamburg gehen. Ein ähnliches doppeltes Glück habe es in der Hansestadt vor mehr als fünf Jahren gegeben.

