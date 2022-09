Zwei Geschäfte in Stuhr nach Bombendrohung geräumt

Stuhr (dpa/lni) –

Nach einer Bombendrohung hat die Polizei in Stuhr im Landkreis Diepholz am Donnerstagvormittag zwei Einkaufsmärkte geräumt. Zahlreiche Polizeikräfte seien vor Ort, sagte ein Sprecher. Die Drohung sei per Telefon eingegangen. Bei den evakuierten Geschäften handelte es sich um einen Supermarkt und ein Möbelhaus in einem Gewerbegebiet. Einsatzkräfte durchsuchten die Gebäude auch mithilfe von Spürhunden. Anwohner wurden von der Polizei auf Twitter aufgefordert, den Bereich um die Carl-Zeiss-Straße zu umfahren.