Zwei Frauen im Hauptbahnhof sexuell belästigt

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Betrunkener hat nach Angaben der Bundespolizei im Hamburger Hauptbahnhof zwei Frauen sexuell belästigt und einen Helfer geschlagen. Ein 37-Jähriger soll die Frauen im Alter von 19 und 20 Jahren auf einem S-Bahn-Gleis begrapscht haben, wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion mitteilte. Ein 19-Jähriger schritt demnach ein und sprach den Betrunkenen lautstark an. Dieser habe ihm jedoch einen Schlag ins Gesicht verpasst. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstleisters bei der Deutschen Bahn hielten den Angreifer fest.

Die Bundespolizei habe den Mann für mehrere Stunden in Gewahrsam genommen, da er sich nicht beruhigt habe, hieß es. Die Beamten stellten bei dem 37-Jährigen einen Atemalkoholwert von fast zwei Promille fest. Der Mann sieht sich nun einem Strafverfahren wegen Körperverletzung und sexueller Belästigung gegenüber. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Samstag um kurz nach Mitternacht.