Zwei Frauen bei Unfall schwer verletzt

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug «Unfall» steht vor einem Blaulicht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Illustration

Bruchhausen-Vilsen (dpa/lni) – Zwei Frauen sind bei einem Unfall im Landkreis Diepholz mit ihrem Auto frontal gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Das Fahrzeug sei am Mittwoch aus ungeklärter Ursache in Bruchhausen-Vilsen in einer Kurve von der Straße abgekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Dabei streifte der Wagen zunächst einen Baum und prallte schließlich frontal gegen einen weiteren Baum. Die 33 Jahre alte Fahrerin konnte sich selbst aus dem Auto befreien, ihre 39-jährige Beifahrerin musste aufgrund ihrer Verletzungen von der Feuerwehr herausgeholt werden. Beide wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.