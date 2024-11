Zwei Feuerwehrleute bei Brand in Northeim verletzt

Northeim (lni/dpa) – Zwei Feuerwehrleute sind bei Löscharbeiten in einem Wohnhaus in Northeim verletzt worden. Im Dachstuhl war am Abend aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei Göttingen mitteilte. Die 16 Bewohner konnten sich demnach in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.

Bei den mehrere Stunden andauernden Löscharbeiten waren über 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Das frei stehende Haus sei aktuell unbewohnbar, teilte die Polizei weiter mit. Durch den Brand und das Löschwasser sei ein Schaden von etwa 150.000 Euro entstanden.