Zwei Feuer in Husum: 61-Jährige leicht verletzt

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Husum (dpa/lno) – Zwei Brände haben in der Nacht zu Montag die Feuerwehr in Husum (Kreis Nordfriesland) beschäftigt. Wie die Polizei berichtete, brannte es im Wohnteil einer Kegelsportanlage. Dabei habe eine 61-Jährige leichte Verletzungen erlitten. Außerdem brach in einem Carport neben einem Supermarkt ein Feuer aus. Hier wurde laut Polizei niemand verletzt. Die Brandursache war in beiden Fällen zunächst unklar. Auch zu den entstandenen Sachschäden konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

© dpa-infocom, dpa:220117-99-736444/2