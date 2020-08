Zwei Festnahmen nach versuchter Vergewaltigung in Wandsbek

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Im Zusammenhang mit der versuchten Vergewaltigung einer 28-Jährigen in einem Hamburger Waldstück sind in der Nacht zu Mittwoch zwei Männer festgenommen worden. Nähere Angaben konnte ein Polizeisprecher am Morgen zunächst nicht machen. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» über die Festnahmen berichtet.

Am Montagabend hatte ein Mann die 28-Jährige im Stadtteil Wandsbek nach ersten Erkenntnissen zunächst am Arm gepackt und daraufhin versucht, sie in ein Gebüsch zu ziehen und gewaltsam zum Sex zu zwingen. Dabei soll er sie gewürgt und geschlagen haben. Erst als ein Passant sich eingemischt habe, seien er und ein Komplize, der sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht an der Tat beteiligt habe, geflohen, hatte die Polizei mitgeteilt.

