Zwei Festnahmen nach Raubüberfall auf Tankstelle in

Eggebek Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle am Sonntag in Eggebek (Kreis Schleswig-Flensburg) hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge habe einer der Täter die Tankstelle betreten und einen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er forderte den Angestellten auf, die Kasse zu öffnen und erbeutete eine höhere dreistellige Summe. Anschließend floh er demnach zusammen mit einem Mittäter, der vor der Tür gewartet hatte.

Bei der Fahndung konnten zwei Männer, auf die die Täterbeschreibung passte, angehalten werden. Bei ihnen wurden der entsprechende Bargeldbetrag sowie ein Messer gefunden. Sie wurden festgenommen. Der mutmaßliche 42 Jahre alte Haupttäter wurde am Montagnachmittag beim Amtsgericht Flensburg vorgeführt und unter Auflagen entlassen. Der 22-jährige zweite Festgenommene wurde nach Abschluss der Maßnahmen am Montagmittag entlassen.