Zwei Festnahmen nach Fund von etwa sieben Kilo Marihuana

In einem Paket wurden sieben Kilogramm Marihuana entdeckt. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Der Inhalt eines Päckchens hat im Hamburger Stadtteil St. Pauli zu zwei Festnahmen geführt. Wie die Polizei mitteilte, hatte am Mittwochvormittag ein Kurier an der Rezeption eines Hotels ein Paket abgegeben, das den Angestellten verdächtig vorkam. Diese alarmierten die Polizei, die in dem Päckchen rund sieben Kilogramm Marihuana entdeckte.

Als ein 36 Jahre alter Hotelgast das Paket an der Rezeption entgegennehmen wollte, wurde er festgenommen. Ebenso erging es laut Polizei auch dem 38 Jahre alten Kurier in der Nähe des Hotels. Das Hotelzimmer und die von den Männern genutzten Fahrzeuge wurden durchsucht, Mobiltelefone und Unterlagen seien sichergestellt worden.