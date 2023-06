Zwei Fahrstreifen der A7 Richtung Hannover unter Wasser

Hamburg/Hannover (dpa) –

Wegen des anhaltenden Dauerregens in der Nacht sind am frühen Morgen zwei Fahrstreifen der Autobahn 7 in Hamburg gesperrt worden. Die beiden Fahrbahnen standen auf Höhe Bahrenfeld und in Richtung Süden/Hannover unter Wasser, wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mitteilte. Dabei sei das Wasser so tief gewesen, dass man den Verkehr nicht mehr durchleiten konnte.

Nachdem die Entwässerung der Fahrbahn unterstützt wurde, konnte bereits nach kurzer Zeit eine der beiden Spuren wieder freigegeben werden. Zudem sollte ein großer Saugwagen das restliche Wasser von der Straße holen. Es wird darum geben, rund um die betroffene Anschlussstelle vorsichtig zu fahren. Zwischen Bahrenfeld und Stellingen gab es zunächst rund vier Kilometer Stau, wie eine Sprecherin der Verkehrsleitzentrale sagte. «Das baut sich jetzt so langsam auf, weil nun der Berufsverkehr einsetzt.»

An anderen Stellen der Autobahn soll es den Angaben zufolge keine Einschränkungen aufgrund des Unwetters geben. Bereits am Abend waren Baustellen mit loser Erde, Böschungen und Abhängen zusätzlich verstärkt und geschützt worden.