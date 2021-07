Zwei deutsche Tennisprofis in zweiter Qualifikationsrunde

Hamburg (dpa/lno) – Von den acht deutschen Qualifikanten beim ATP-Tennisturnier in Hamburg haben am Samstag nur zwei die nächste Runde erreicht. Der Münchner Daniel Masur (Nr. 160 der Weltrangliste) und Maximilian Marterer aus Stein (200/ATP) setzten sich gegen ihre Rivalen durch. Masur gewann gegen den Serben Danilo Petrovic mit 2:6, 6:4, 6:3. Marterer schaltete den Bosnier Damir Dzumhur mit 5:7, 6:2, 6:3 aus.

Masur trifft am Sonntag auf Carlos Taberner aus Spanien. Marterer hat es mit dem Italiener Alessandro Giannessi zu tun. Die Sieger qualifizieren sich für die erste Hauptrunde am Montag. Favorit des Sandplatzturniers am Hamburger Rothenbaum ist der griechische Weltranglisten-Vierte Stefanos Tsitsipas.

