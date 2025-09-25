Zwei Deutsche in Manhattan angefahren – Frau aus Hamburg tot

New York (dpa) –

Im Herzen von New York ist einem Zeitungsbericht zufolge ein Ehepaar aus Deutschland von einem Auto angefahren worden. Die aus Hamburg stammende Frau sei noch am Unfallort nahe dem Bryant Park gestorben, teilte die Polizei der US-Metropole mit. Ein 55-jähriger Mann wurde schwer verletzt. Die «New York Times» berichtete, es handele sich um den Ehemann der Frau. Er sei mit einer Schädelfraktur in ein Krankenhaus gebracht worden. Es werde erwartet, dass er überlebe, hieß es weiter. Der Fahrer floh vom Tatort, wurde aber später festgenommen.

Die New Yorker Polizei bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass die tödlich verletzte Frau aus Hamburg stammt. Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag (Ortszeit) auf der West 40th Street in der Nähe des Bryant Park. Ein Minivan habe die Kreuzung mit der Fifth Avenue blockiert, der Fahrer habe plötzlich zurückgesetzt und die beiden Fußgänger auf dem Zebrastreifen angefahren, schreibt die «New York Times» unter Berufung auf interne Polizeidokumente. Das Paar sei dabei gegen einen Kastenwagen gedrückt worden, der an der Ampel gestanden habe.

Der Fahrer, ein 40-jähriger Mann, floh zunächst. Beamte fanden das Fahrzeug kurze Zeit später ein paar Straßen weiter und nahmen den Fahrer, den einzigen Insassen, fest.