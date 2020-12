Zwei Corona-Todesfälle im Alten- und Pflegeheim St. Nicolai

Medizinischer Mundschutz liegt auf einem Tisch. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Kiel (dpa/lno) – Im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung hat es zwei weitere Todesfälle im Kieler Alten- und Pflegeheim St. Nicolai gegeben. Es handelte sich dabei um einen 87 Jahre alten Bewohner und eine 97 Jahre alte Bewohnerin, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Damit stieg die Zahl der Todesfälle in der Einrichtung auf drei. Neben den beiden Bewohnern starb in Kiel am Dienstag außerdem ein 74-Jähriger im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung.

Nach Angaben der Stadt stieg die Zahl der Neuinfektionen weiter an. Zuletzt gab es 48 Fälle, so viele wie noch nie innerhalb von 24 Stunden. Ein Bezug zum Ausbruchsgeschehen im Alten- und Pflegeheim St. Nicolai sei aber nicht zu erkennen, hieß es. Das Gesundheitsamt verzeichne ein zunehmendes Infektionsgeschehen in der gesamten Bevölkerung.

Aktuell waren in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt 286 Menschen infiziert. 21 von ihnen wurden im Krankenhaus behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Robert Koch-Institut bei 90,8. «Die nächsten Wochen werden schwierig», sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Die Stadt werde die Lage täglich neu bewerten und werde notfalls strengere Regeln einführen. «Es gibt aber auch Hoffnung. Anfang Januar werden wir in Kiel mit großer Wahrscheinlichkeit mit den ersten Impfungen beginnen können.»