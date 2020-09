Zwei Corona-Fälle an Bremer Schulen nach den Ferien

Bremen (dpa/lni) – Nach dem Ende der Sommerferien sind bisher zwei Corona-Fälle an Bremer Schulen bekannt geworden. Betroffen sei das Kippenberg-Gymnasium und die Grundschule an der Alfred-Faust-Straße, sagte eine Sprecherin des Bremer Gesundheitsressorts am Donnerstag. An dem Gymnasium habe sich eine Neuntklässlerin mit Sars-CoV-2 angesteckt, an der Grundschule ein Junge. «Beide Fälle haben einen Reisehintergrund.» An dem Gymnasium wurden zunächst 150 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne geschickt, an der Grundschule 80 Mädchen und Jungen.

Der Sprecherin zufolge ermitteln jetzt sogenannte Containment Scouts der Gesundheitsbehörde die Kontakte der Infizierten. Alle Betroffenen könnten sich zudem auf das Coronavirus testen lassen.

Das neue Schuljahr hat in Bremen vor einer Woche begonnen. Vor den Ferien hatte es nach Angaben der Bremer Bildungsbehörde 30 Corona-Fälle an 23 Schulen gegeben. Insgesamt zählt das Land Bremen 70 000 Schülerinnen und Schüler.