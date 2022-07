Zwei chilenische Nationalspieler wechseln zu UHC Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hockey-Herren des Uhlenhorster HC Hamburg haben sich mit den chilenischen Nationalspielern Nils Strabucchi und Moritz Möker verstärkt. Das Duo schließt sich zur kommenden Saison dem Bundesliga-Team von Coach Benedikt Schmidt-Busse an, teilte der Verein am Donnerstag auf seiner Internetseite mit.

Der 23 Jahre alte Strabucchi gilt als Allrounder und sammelte als Jugendspieler für den Lokalrivalen Club an der Alster bereits Erfahrungen in der Hansestadt. Abwehrspezialist Möker (26) spielte zuletzt für den THC Hurley in Amsterdam. Die Saison beginnt am 3./4. September. Dabei bekommt es der UHC zum Auftakt mit dem Lokalrivalen und Vorjahresfinalisten Hamburger Polo Club zu tun.