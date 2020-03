Zwei Brüder bei Verkehrsunfall verletzt

Sören (dpa/lno) – Bei einem Verkehrsunfall in Sören (Kreis Rendsburg- Eckernförde) sind zwei Brüder verletzt worden. Der 40-jährige Fahrer war im Fahrzeug eingeschlossen und musste befreit werden, wie die Feuerwehr am Dienstagmorgen mitteilte. Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug war am Montagabend aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Dach im Straßengraben gelandet. Der Bruder befreite sich selbst aus dem Auto und entfernte sich zunächst vom Unfallort, teilte ein Feuerwehr-Sprecher auf Nachfrage mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie zunächst nur den nicht ansprechbaren Fahrer. Währendessen tauchte auch der Bruder wieder auf, der dann ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt wurde.