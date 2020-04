Zwei Brände in Hamburger Innenstadt und Hamburg-Heimfeld

Einsatzkräfte der Feuerwehr arbeiten mit einer Drehleiter an einem Brandort im Stadtteil Heimfeld. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburger Feuerwehr ist am Samstagmorgen gleich zweimal ausgerückt. Ein Brand ereignete sich in der Hamburger Innenstadt und ein weiterer in Hamburg-Heimfeld. Die Löscharbeiten dauerten teilweise noch an, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Nachmittag. Zuvor hatten Hamburger Medien darüber berichtet.

Auf einem Firmengelände einer Autowerkstatt in Hamburg-Heimfeld ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Hamburger Feuerwehr sagte, waren auf dem Gelände in der Straße Am Radeland insgesamt 70 Einsatzkräfte beteiligt und der Rauchpilz über dem Brandort aus mehreren Kilometern Entfernung sichtbar. Die Löscharbeiten seien zum Teil schwierig gewesen: Ein Hochspannungskabel sowie eine unzureichende Wasserversorgung habe die Einsatzkräfte in ihrer Arbeit behindert. Verletzt wurde niemand.

Auch in die Hamburger Innenstadt musste die Feuerwehr ausrücken. In der Willy-Brandt-Straße habe das Dämmmaterial zwischen zwei Gebäuden einen Brand verursacht, teilte die Feuerwehr mit. Zeugen hatten gegen 7.30 Uhr den Rauch im Dach bemerkt. Die Löscharbeiten in der Fassade des Hochhauses dauerten am Nachmittag noch an – zurzeit seien 38 Einsatzkräfte vor Ort. Verletzte gibt es nach Angaben der Feuerwehr keine.

