Zwei Bewohner nach Hausbrand in Krankenhaus

Lasbek (dpa/lno) –

Infolge eines Brandes in einem Einfamilienhaus in Lasbek (Kreis Stormarn) sind eine 59-Jährige und ein 68-Jähriger in ein Krankenhaus gebracht worden. Bei beiden Bewohnern bestand der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.

Das Feuer war den Angaben nach am Freitagabend vermutlich wegen eines in Brand geratenen Weihnachtsbaumes ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe bereits das gesamte Haus gebrannt. Der Schaden belaufe sich auf etwa 200.000 Euro.