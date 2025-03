Zwei Baustellen behindern Verkehr im Osten Hamburgs

Hamburg (dpa/lno) –

Bauarbeiten an zwei wichtigen Hamburger Verkehrsknoten behindern den Verkehr zum Ende der Märzferien. Mit der Bürgerweide wird am Donnerstagabend eine wichtige Verkehrsachse am östlichen Rand der Innenstadt für den Autoverkehr gesperrt. Die Vollsperrung soll nach Angaben der Verkehrsbehörde bis Montagfrüh dauern. Für den Neubau der Berlinertordammbrücke, die über die Bürgerweide und Bahngleise führt, muss ein großer Kran Betonteile einheben.

Auch Bahnverkehr betroffen

Der Bahnverkehr wird nur am Sonntag unterbrochen oder umgeleitet. Betroffen sind Regionalzüge von und nach Lübeck beziehungsweise Bargteheide auf den Linien RB 81 und RE 80. Es fahren Ersatzbusse. Die Sperrung eines S-Bahngleises werde keine Auswirkungen auf die Fahrgäste der Linie S1 haben, erklärte eine Bahnsprecherin.

Die Berlinertordammbrücke verbindet die Innenstadt mit Hamburgs Osten. Die alte Überführung war in Teilen rund 100 Jahre alt. Jetzt soll sie bis 2028 erneuert werden. Es ist laut Verkehrsbehörde das größte innerstädtische Brücken-Erneuerungsprojekt der Stadt.

Asphaltarbeiten im Kreuz Hamburg-Ost

Autofahrer aus Richtung Lübeck, die am Wochenende am Kreuz Hamburg-Ost auf die A24 zum Horner Kreisel fahren möchten, müssen einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. Die Überleitung werde von Freitag- bis Sonntagabend für Asphaltarbeiten gesperrt, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. Sie empfiehlt Autofahrern, an der Anschlussstelle Barsbüttel die A1 zu verlassen und bei Reinbek auf die A24 in Richtung Hamburg zu fahren.